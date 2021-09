Scuola, il green pass obbligatorio non è un problema: "Al Cutelli lo hanno 99 docenti su 101" | Video

La verifica dell'avvenuta vaccinazione contro il Covid avverrà tramite un rilevatore di qr code e, per quanto riguarda i docenti, mediante il sistema informatico "Sidi". Chi è sprovvisto del "codice verde" dovrà mostrare un apposito certificato medico per attestare l'esenzione, ma i casi sono fortunatamente limitati. Come spiega la dirigente scolastica Elisa Colella

L'inizio del nuovo anno scolastico ha portato una ventata di novità anche per le scuole catanesi, già annunciate dal Ministero dell'Istruzione durante le ultime intense settimane di lavoro. Il green pass sarà obbligatorio per i genitori, gli insegnanti e tutti coloro che avranno la necessità di entrare negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. La verifica dell'avvenuta vaccinazione contro il Covid avverrà tramite un rilevatore di qr code e, per quanto riguarda i docenti, mediante il sistema informatico "Sidi". Chi è sprovvisto del "codice verde" dovrà mostrare un apposito certificato medico per attestare l'esenzione, ma i casi sono fortunatamente limitati. Basti pensare che, presso il liceo classico Mario Cutelli di Catania, come spiega la dirigente scolastica Elisa Colella, su 101 docenti solo 2 sono i soggetti da verificare. I banchi di scuola saranno nuovamente occupati al cento per cento. La didattica a distanza non è attualmente prevista ed il ritorno in presenza è stato pianificato anche grazie al "rodaggio" effettuato lo scorso anno con le misure di sicurezza e protezione ormai entrate nella quotidianeità. La mascherina dovrà essere sempre indossata, in classe e negli spazi comuni. Un'altra novità riguarda i ragazzi che frequentano l'ultimo anno delle superiori: gli esami con il "maxi-orale" potrebbero essere un ricordo. L'indirizzo che ad oggi prevale è il ritorno delle prove scritte, oltre all'esposizione della classica tesina.