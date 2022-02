Capi di bestiame macellati abusivamente nei pressi di un deposito di rifiuti speciali | Video

L'allevamento era censito all'anagrafe zootecnica, ma, secondo la ricostruzione del Nas, i capi, riferibili a un allevatore di un altro comune, sarebbero stati trasferiti abusivamente nel sito ispezionato, dove erano tenuti in promiscuità con numerosi polli e suini. Nella struttura era presente anche un rudimentale laboratorio, realizzato con attrezzature improvvisate, utilizzato per la produzione di prodotti lattiero-caseari in violazione delle norme igienico-sanitarie. E nelle pertinenze dell'insediamento ispezionato è stata anche scoperta un'area di deposito incontrollato di rifiuti speciali