Sequestrati cinque cavalli impiegati per le corse clandestine: trovati farmaci "dopanti" | Video

Durante un controllo in una stalla di Belpasso, disposto in seguito ad una gara clandestina svoltasi il 10 gennaio alla periferia di Paternò, stati rinvenuti 5 cavalli in una stalla gestita da un 59enne ed un 27enne, zio e nipote. C'erano anche 4 metri cubi di mangime destinato all’alimentazione degli animali, privo della prevista tracciabilità e diversi farmaci veterinari, di cui alcuni anche di importazione estera, sprovvisti della necessaria prescrizione medica e dell’autorizzazione all’importazione. Questi ultimi farmaci, somministrati al cavallo “Roberto” attraverso delle iniezioni, erano della tipologia “Atp” (adenosintrifosfato), volti cioè a migliorare le prestazioni sportive attraverso una migliore ossigenazione del sangue e il potenziamento muscolare. I carabinieri hanno sequestrato l’intera area, compresi i cinque cavalli trovati all’interno dei recinti, elevando altresì sanzioni amministrative per oltre 22 mila euro.