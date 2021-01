Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Caltagirone, la finanza sequestra beni ad un esponente di "Cosa nostra" | Video

Una ditta individuale operante nel settore della coltivazione agricola e della ristorazione e il relativo terreno per un valore di circa 60mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania a Giovanni Pappalardo, 47 anni, indicato come appartenente a Cosa nostra di Caltagirone. Nei suoi confronti, nell'ottobre del 2020, le Fiamme gialle avevano già eseguito un sequestro di beni per circa 270mila euro