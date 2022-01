Palazzo occupato in via Gallo, i residenti chiedono di poter essere regolarizzati | Video

Dopo una permanenza lunga quasi 30 anni, le famiglie residenti al civico 4 di via Gallo, poco distante da Villa Cerami, rischiano di dover lasciare casa. Le stanze di questo antico palazzo del centro storico sono state occupate dopo che la vecchia proprietaria, Gaetana Carbonaro, lasciò in eredità lo stabile all'ospedale Policlinico. L'azienda ospedaliera, per anni silente, oggi ne rivendica il possesso. Il 24 gennaio è previsto lo sgombero dei locali e gli inquilini, assistiti dal Sunia e dal comitato Reddito Casa Lavoro, stanno facendo tutto il possibile per evitarlo