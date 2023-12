Zerocalcare a Catania per manifestare solidarietà contro lo sgombero del consultorio "MiCuerpoEsMio"

Il noto fumettista si è recato stamattina presso il presidio permanente organizzato in via Gallo dagli attivisti dello studentato 95100 e del consultorio MiCuerpoEsMio, per mostrare solidarietà contro il sequestro preventivo di un immobile occupato irregolarmente fin dal 2018 e di proprietà dell’Ente Biblioteche Riunite Civica Ursino Recupero. Lo sgombero dei locali è stato eseguito ieri su disposizione della Procura etnea. Giovedì alle 19 è in programma una protesta davanti alla villa Bellini