Protesta in via Etnea dopo lo sgombero del consultorio e dello studentato di via Gallo | Video

Gli attivisti dello studentato 95100 e del consultorio Mi Cuerpo es Mio hanno protestato ieri sera in via Etnea contro il recente sequestro preventivo dei locali di via Gallo, occupati fin dal 2018. "Durante l'ultimo consiglio comunale, il Sindaco Trantino ha detto che l'immobile sarà destinato ad associazioni che contrastano la violenza di genere. Bene - afferma Lara Torrisi, portavoce Nudm Catania - noi siamo qua"