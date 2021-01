Sicilia zona arancione, Musumeci: "Speriamo in riapertura completa ad aprile"

"E' chiaro - ha aggiunto Musumeci - che se dovessero emergere delle particolari esigenze soprattutto nelle aree metropolitane adotterò dei provvedimenti da zona rossa limitati ai focolai, ma voglio sperare nella condotta responsabile di questa minoranza che ci ha messo in difficoltà nel periodo delle festività e quindi il nostro obiettivo adesso è quello di puntare alla zona gialla e per farlo abbiamo bisogno di una condivisione da parte di tutti, perché la politica arriva dopo. Quello che conta è innanzitutto il numero dei contagi e il numero dei decessi". Infine, un accenno generico alla possibile ripresa delle attività lavorative per gli operatori economici oggi costretti a rimanere con la saracinesca abbassata. "Speriamo di poter arrivare ad una riapertura per i primi di aprile, per uscire da questo tunnel dove il buio sembra aver spento ogni speranza".