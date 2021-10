Zona bianca, il cauto ottimismo di Razza: "Non è tana libera tutti" | Video

"Il rientro in zona bianca non suoni per i cittadini come un rinnovato 'tana libera tutti'. Bisogna proseguire con la campagna vaccinale e con le necessarie misure". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina a Palazzo Orléans, precisando come ci si sia bisogno di "uscire dall'epidemia senza gravare sul nostro sistema economico. Non dobbiamo dimenticare che il Coronavirus è ancora presente e che ci sono migliaia di persone ancora infette".