L'appello di una mamma catanese per curare il figlio affetto da Sma | Video

In questo momento in Italia è possibile somministrare questo farmaco, noto per essere tra i più costosi al mondo, per i bambini fino a 6 mesi. L’atrofia muscolare spinale (Sma) è una malattia neuromuscolare rara caratterizzata dalla perdita dei motoneuroni, ovvero quei neuroni che trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli, controllandone il movimento. La patologia provoca debolezza e atrofia muscolare progressiva, che interessa, in particolar modo, gli arti inferiori e i muscoli respiratori. La Sma ha un’incidenza di circa 1 paziente su 10mila.