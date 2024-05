Solarium e spiagge libere, la stagione balneare potrebbe iniziare già a fine maggio | Video

"Siamo perfettamente in regola con il calendario stabilito dall'amministrazione comunale e, già entro il 30 maggio, o per i primi giorni di giugno, contiamo di inaugurare almeno un solarium e la prima spiaggia libera della Plaia". E' quanto afferma l'assessore comunale con delega al Mare, Andrea Guzzardi. "A seguire, - prosegue - sempre agli inizi di giugno, tutte le strutture pubbliche del comune di Catania dovrebbero essere fruibilii dai cittadini".

Gli operai incaricati del montaggio delle piattaforme in legno sono già in azione da diversi giorni in piazza Europa e ad Ognina, dove finalmente ritornerà una delle piattaforme pubbliche più apprezzate dai catanesi, larga 2200 metri quadri. Gli interventi previsti, per un totale di 450 mila euro, saranno realizzati grazie alla tassa di soggiorno, come anticipato dal sindaco Enrico Trantino lo scorso mese di febbraio.

Oltre ai servizi essenziali, tra cui docce, spogliatoi, assistenza ai bagnanti e chioschi bar, sarà garantito l'accesso al mare anche ai diversamente abili nella tradizionale discesa in legno di San Giovanni Li Cuti. Al momento, tuttavia, non sono iniziate le operazioni di montaggio sulle "cocole" della spiaggia di sabbia nera, già frequentata dai primi bagnanti. Per quanto riguarda la Plaia, "è stato già effettuato un primo intervento di pulizia - spiega ancora l'assessore Guzzardi - e gli amici a quattro zampe avranno a disposizione anche nella stagione 2024 la spiaggia libera numero 3". Infine, per i mesi di luglio e agosto, sarà approntato uno specifico servizio di soccorso in mare con cani specificatamente addestrati per il recupero di bagnanti in difficoltà.