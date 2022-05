Sopralluogo della commissione Viabilità in via Carbone: si valuta la riapertura della strada pedonale

L'assessore comunale alla Mobilità Pippo Arcidiacono ed il consigliere comunale Lanfranco Zappalà, hanno svolto un sopralluogo itinerante per ascoltare le sollecitazioni dei residenti e trovare una soluzione alle problematiche connesse all'attuale piano viario. In più occasioni diversi cittadini della zona hanno espresso la loro contrarietà alla pedonalizzazione del tratto di strada posto in corrisponendenza della scuola Cavour, iniziativa realizzata su sollecitazione di Legambiente