Maltempo, il Sindaco: "Situazione meno grave del previsto, nuovo bollettino nel pomeriggio"

Il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo presso il villaggio Santa Maria Goretti, dopo un vertice con la Protezione Civile. Qui sono in funzione le idrovore per rimuovere l'acqua in eccesso. Alle 16 si attende il nuovo bollettino sull'evoluzione dello scenario meteorologico