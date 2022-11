Il legale di Humanity: "Non c'è una scadenza per lasciare il porto"

"Nel provvedimento in cui si dice al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con a bordo i 35 migranti rimasti a bordo non c'è una scadenza, un termine temporale". Lo rende noto l'avvocato Riccardo Campochiaro, del team legale di Sos Humanity, anche in relazione alla tempistica di presentazione dei ricorsi al Tar del Lazio ed al tribunale civile. A bordo della Geo Barents rimangono invece 215 persone, tre delle quali si sono gettate in acqua. Sono stati soccorsi, ma non vogliono tornare sulla nave