Operazione "Mezzaluna", a Natale i pusher regalavano i panettoni ai clienti

Per incrementare il proprio “giro d’affari” illecito l’organizzazione criminale che gestiva la “piazza di spaccio” di via Ustica aveva attuato una strategia commerciale mirata. Ad esempio in occasione della vigilia di Natale, al fine di fidelizzare gli acquirenti, i capi promotori hanno fatto arrivare presso la “piazza di spaccio” una grossa fornitura di panettoni che venivano regalati come omaggio natalizio ai numerosi clienti che, come ogni giorno, acquistavano le dosi di cocaina e marijuana.

Leggi l'articolo