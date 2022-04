Droga, dalla piazza al dark web: la criminalità catanese tenta di diversificare i canali di vendita

Il dirigente della squadra mobile di Catania, Antonio Sfameni, evidenzia come l'operazione Empire abbia pochi precedenti specifici nel nostro ambito territoriale. La criminalità locale non è solita, infatti, esportare droghe sintetiche (nello specifico mdma) in territorio americano, attraverso un'importazione dall'Olanda. Questo avveniva, nel caso specifico, grazie alle possibilità di vendita offerte dal dark web, finora poco attenzionato dalle organizzazioni etnee che operano, su piazza, nel settore degli stupefacenti