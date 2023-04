"StraMorgan", Tony Hadley degli Spandau Ballet canta Franco Battiato

Durante la trasmissione "Stramorgan", Morgan ha omaggiato il grande Franco Battiato. Tra gli ospiti della puntata, il cantante degli Spandau Ballet che, oltre a interpretare il suo pezzo solista Mad About You, ha duettato con Morgan su No Time No Space, singolo di Battiato tratto dell’album del 1985 Mondi lontanissimi