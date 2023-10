Studenti catanesi in corteo: "Salviamo il clima" | Video

La manifestazione ecologista "Friday's for future" coinvolge oggi tutte le principali città italiane, tra cui Catania e torna puntuale come ogni autunno. Gli studenti dei licei etnei si sono dati appuntamento in piazza Roma ed il loro corteo ha attraversato la via Etnea. Presenti anche alcuni docenti e qualche universitario