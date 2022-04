Sul motorino nella pista ciclabile: spingono un uomo sul monopattino e lo fanno cadere

In due sullo scooter, senza casco e tra urla e insulti spingono un uomo - ignaro e inerme - che procedeva col suo monopattino. Scene di ordinaria follia a Catania pubblicate dalla pagina social "Inciviltà a Catania". Le immagini non hanno bisogno di ulteriori commenti: non si può far altro che constatare il degrado sempre più crescente e che sembra non toccare mail il fondo.