Tamponamento sulla A18 nei pressi di Giarre, coinvolto anche un carro funebre con salma a bordo | Video

Si registrano dei rallentamenti lungo l'autostrada Catania-Messina, a causa di un incidente verificatosi poco prima dell'uscita per Giarre. Un tamponamento tra due veicoli ha causato un momentaneo restringimento della carreggiata per permettere i rilievi e le operazioni di bonifica. Uno dei mezzi coinvolti è un carro funebre, l'altro un furgone. La parte posteriore del veicolo è stata danneggiata e dal portellone divelto sporge una bara, come testimoniano le immagini inviate in redazione da un lettore di Cataniatoday. Sul posto è presente la polizia stradale