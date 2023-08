Incidente stradale in piazza Stesicoro, Taxi si scontra con una utilitaria e si ribalta

Un rocambolesco incidente si è verificato all'alba di oggi in piazza Stesicoro. Un taxi che procedeva lungo via Etnea si è scontrato con una utilitaria, cappottandosi. Sul posto sono intervenuti in vigili urbani ed i vigili del fuoco per rimettere l'auto su quattro ruote. Nessuna grave conseguenza per gli occupanti di entrambi i veicoli