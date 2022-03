Terremotati senza contributi per l'affitto, i comitati: "Ritardi di 6 mesi"

Recentemente si è tenuta una riunione dei comitati dei terremotati. Le ferite inferte dal sisma del 26 dicembre 2018 sono ancora visibili e i rallentamenti dovuti alla burocrazia gettano sale sulle piaghe mai rimarginate. A denunciare il tutto è Giuseppe Zappalà, portavoce dei vari comitati, che ha evidenziato come i fondi per contribuire al pagamento per l'affitto dei terremotati (detti Cas, contributi per l'autonoma sistemazione) sono in ritardo.

Così i comitati stanno approntando un documento per riepilogare la vicenda Cas e i tanti ritardi in modo tale da sottoporlo al prefetto e a tutte le istituzioni. Inoltre è in cantiere una protesta a Catania per chiedere un incontro con il presidente Musumeci al fine di superare le tante difficoltà incontrate nel processo di ricostruzione.

Sul tema è intervenuta la deputata regionale di Attiva Sicilia Angela Foti che ha preso parte all'incontro dei comitati: "Purtroppo la ricostruzione è condizionata, ancora una volta, dalle lentezze della burocrazia. Spiace dirlo ma siamo alle solite: c’è uno Stato sordo che ritiene i terremotati della provincia di Catania dei cittadini di serie B. Mi riferisco ai ritardi, di oltre 4 mesi, relativi al Cas cioè il contributo di autonoma sistemazione che serve alle famiglie che hanno perso la propria abitazione a sostenere i costi dell’affitto”.

“Nonostante le istituzioni locali, come sindaci e protezione civile regionale, abbiano da parecchi mesi già inviato la rendicontazione e tutti i documenti a supporto, a causa della mancanza di una firma in Ragioneria dello Stato si registra un ritardo insostenibile che alimenta frustrazione e un senso di umiliazione”, aggiunge la deputata che ha preannunciato l'interessamento per velocizzare le procedure.