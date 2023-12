Incompiuto siciliano, le "rovine moderne" di Giarre nella tesi di laurea di un giovane architetto

Il 23enne acese Giulio Battiato ha appena conseguito la laurea magistrale in Architettura per la Sostenibilità presso il Politecnico di Torino con una tesi sulle opere incompiute siciliane, incentrata proprio sulle "rovine moderne" presenti da decenni nel territorio di Giarre. Il suo innovativo progetto di riqualificazione ha tenuto conto anche delle richieste formulate dai residenti. "Ho avuto modo di confrontarmi con l'amministrazione comunale - spiega Giulio - ma non è stato certo facile rapportarsi con gli uffici tecnici..."