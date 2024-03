Sversamento anomalo in un torrente, centinaia di anguille cercano scampo dalla morte | Video

Centinaia di pesci che vivono in un canale di scolo che costeggia la statale 114, in contrada Pantano d'Arci e nei pressi della zona industriale di Catania, cercano disperatamente di respirare dopo uno sversamento anomalo biancastro. Un video postato su Facebook, in particolare, ritrae decine di anguille boccheggianti ed ammassate in corrispondenza dei rigoli d'acqua laterali. "Mentre registravo - scrive l'autrice del filmato - l'odore chimico e di cloro ha cominciato anche a farmi bruciare le narici"