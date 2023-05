Ecco come rubavano le auto in appena 20 secondi | Video

Ci volevano appena 20 secondi per rubare una macchina posteggiata. E' quanto emerge dall'operazione che all'alba di oggi ha portato in carcere 68 persone. Le indagini hanno documentato come, organizzati in 3 "batterie" ciascuna con una competenza territoriale ben precisa, gli indagati avessero affinato a tal punto le tecniche criminali da essere in grado di rubare un'auto parcheggiata in strada in appena 20 secondi