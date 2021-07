La Sicilia punta sull'idrogeno per produrre energia pulita

Il ruolo del biometano, dell’idrogeno e dell’agroenergia nella strategia della Regione Siciliana per la transizione energetica sull’Isola, sono stati al centro degli interventi durante la tre giorni che si è svolta alle Ciminiere

La transizione energetica come opportunità per la Sicilia di promuovere modelli di sostenibilità ambientale, potenziando il ricorso alle fonti rinnovabili per puntare alla decarbonizzazione e creare anche nuove opportunità economiche e imprenditoriali. Questo il tema al centro de “Le Energie della Sicilia”, la tre giorni organizzata dal governo Musumeci nell’ambito delle “Giornate dell’Energia 2021”, che si è svolto al Centro fieristico Le Ciminiere di Catania da mercoledì 14 a venerdì 16 luglio. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha chiuso i lavori insieme all'assessore all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Daniela Baglieri.