Operazione "Truck", due società di trasporti evadevano il fisco: quattro arresti | Video

La guardia di finanza di Catania hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip nei confronti di 4 persone, indagate per reati fallimentari ed evasione fiscale. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo delle quote societarie e dell’intero complesso aziendale di due società e le relative disponibilità finanziarie, per un valore di circa 18 milioni di euro