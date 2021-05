Uomo minaccia il suicidio in piazza Duomo: sul posto la polizia

Momenti di tensione stamattina in pieno centro storico: un uomo è salito su un cestello per il lavoro in quota, posizionato nei pressi di piazza Duomo, attirando l'attenzione dei passanti che hanno avvertito immediatamente le forze dell'ordine. Secondo la testimonianza del lettore che ha inviato il video alla nostra redazione, l'uomo, sulla sessantina e originario di Randazzo, si sarebbe posizionato con il suo autocarro manovrando il braccio meccanico fino a raggiungere un'altezza di circa 10 metri, fissando anche una catena al cestello. L'uomo avrebbe minacciato di impiccarsi lasciandosi cadere giù, ma le motivazioni non sono ancora chiare. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia e i vigili del fuoco che stanno cercando, con l'aiuto di un mediatore, di far desistere l'uomo e convincerlo a scendere.