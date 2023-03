Salvini smentisce il passo indietro di Valeria Sudano, che commenta: "Non faccio passi indietro"

La visita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è preceduta nel primo pomeriggio da due comunicati contrastanti, che hanno come argomento la candidatura a Sindaco di Catania della parlamentare nazionale della Lega Valeria Sudano. "Sappiamo che la Lega ritirerà la candidatura di Valeria Sudano, inopportunamente messa in campo", esordisce l’onorevole Fabio Mancuso, rappresentante del MpA nel tavolo regionale del Centrodestra, che domani tornerà a riunirsi. "La Sudano è in campo - replica pochi minuti dopo il consigliere comunale Giuseppe Gelsomino, capogruppo della Lega a Palazzo degli Elefanti- la sua candidatura registra adesioni che crescono di giorno in giorno". Ed infine, a ribadire questa tesi è proprio Salvini, che parla ai microfoni dei giornalisti al termine della sua visita istituzionale presso l'Autorità Portuale di Catania. "In Sicilia votano quattro capoluoghi. Non abbiamo fatto proposte in tutte le città. A Catania abbiamo un candidato e lo mettiamo a disposizione del centrodestra e della città". "Vi sembra la faccia di una che ritira la propria candidatura?", afferma poi in tono semiserio, rivolgendosi alla Sudano, che lo affianca. "Faccio passi avanti, non penso ai passi indietro. Penso a quello che devo fare per la città", dichiara la diretta interessata, che conclude dicendo: "Non mi piace camminare al contrario".