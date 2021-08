Aci Trezza, il luogo in cui è avvenuto l'omicidio di Vanessa Zappalà | Video

Vanessa Zappalà, la 26enne uccisa a colpi di pistola sul lungomare di Aci Trezza intorno alle 3 di questa mattina, aveva già denunciato per stalking il suo ex fidanzato, ora ricercato per omicidio. La Procura etnea aveva chiesto ed ottenuto dal Gip gli arresti domiciliari ed attualmente era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla ragazza