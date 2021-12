Via Monfalcone 'pedonalizzata' per le festività natalizie | Video

I commercianti di via Monfalcone hanno agghindato con luci, piante e panchine la traversa più 'glamour' di Corso Italia, dopo aver ottenuto dal Comune il via libera per una pedonalizzazione provvisoria, in occasione delle festività natalizie. "E' un esperimento che si riallaccia al passato - spiega il titolare di Pokay Gennaro Puglisi, uno degli sponsor dell'iniziativa - e sarà un test interessante per noi commercianti. Vedremo come andranno le vendite in questi giorni e, se il responso del pubblico sarà positivo, valuteremo se chiedere lo stop alle auto tutto l'anno"