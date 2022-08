"Hai le forme di un animale": il video shock nella casa di cura del terrore

In un’occasione, come emerge dalle immagini, dopo che un’anziana aveva fatto ingresso nella cucina della struttura, dirigendosi al lavabo per bere un po' d'acqua, la 62enne, proprietaria della struttura avrebbe incominciato a raccogliere con entrambe le mani, l’acqua corrente, e per ben due volte avrebbe versato l’acqua, sulla testa dell’ospite, urlandole contro frasi come “tu sei nata maleducata, tu dici che sei signora, ma non sei stata mai signora tu...Mai!” E ancora: "hai tutte le forme di un animale tu... tutte precise, hai tutte le forme di un animale”.