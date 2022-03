Il documentario del consigliere Valenti per lanciare nuovi percorsi turistici

In una clip il consigliere di FDI del sesto municipio fa scoprire alcuni luoghi e manufatti da valorizzare, come ad esempio i diversi bunker risalenti alla seconda guerra mondiale

Una sorta di Cicerone o di Alberto Angela in salsa etnea. Il consigliere del sesto municipio Francesco Valenti si è presentato sotto questa inedita veste realizzando un breve documentario sulle meraviglie nascoste di Catania e proponendo la valorizzazione di percorsi turistici alternativi.

"Con questo video vorrei rendere tutti partecipi di un progetto nato dall’amore per la nostra città e per la sua storia - dice Valenti -. Catania è famosa in tutto il mondo per il buon cibo, per il sole, per il suo mare ma non c’è soltanto questo. La nostra terra è ricca di percorsi storici che, maggiormente valorizzati, potrebbero diventare nuove mete turistiche e didattiche. Per scoprire posti meravigliosi non sempre bisogna viaggiare, impariamo a conoscere e a fare tesoro delle nostre ricchezze".

Nel suo "viaggio" Valenti si sofferma, ad esempio, su un percorso bellico parlando della storia dei bunker sul territorio etneo risalenti alla seconda guerra mondiale. "Estenderò alle istituzioni, come Città Metropolitana e Comune, la proposta di realizzare alcune specifiche tracce turistiche in sinergia, ad esempio, con il museo dello Sbarco in modo tale da offrire ai turisti diverse alternative che possono spaziare tra il turismo religioso, quello bellico, quello paesaggistico".

.