"Viene Natale": da Carmen Consoli a Fiorello, gli artisti siciliani uniti contro il covid

Da Mario Venuti e Nino Frassica a Mario Biondi e Roy Paci fino all'orchestra giovanile del Teatro Massimo di Palermo. Tutti i più noti artisti siciliani hanno messo a disposizione la loro voce e gli strumenti per cantare e suonare insieme il brano inedito “Viene Natale (Se stiamo lontani staremo vicini)” a sostegno delle famiglie degli operatori sanitari italiani impegnati nella lotta al Covid. A lanciare l'iniziativa benefica è stata la Regione Siciliana che insieme con la Fondazione Giglio di Cefalù ha dato vita al progetto solidale "Sicilia per l'Italia". Il progetto solidale "Sicilia per l'Italia" è stato presentato dal presidente della Regione Nello Musumeci.

L’iniziativa, prodotta da "puntoeacapo" di Nuccio La Ferlita, oltre a essere una promozione della salute e dei corretti comportamenti da seguire per contrastare il Coronavirus proprio durante le feste natalizie, ha come ulteriore obiettivo quello di raccogliere fondi per le famiglie degli operatori sanitari che hanno sacrificato la propria vita in prima linea negli ospedali italiani per combattere il Covid 19.