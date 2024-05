Prosegue la riqualificazione del Villaggio Dusmet, ma c'è una "cava" di cui non si sa nulla | Video

La realizzazione di nuovi campi da gioco, resa possibile grazie al progetto "Villaggio Dusmet a Catania: sport per tutti", ha portato una boccata d'ossigeno a questo piccolo quartiere catanese, costruito sulle sciare poste tra Ognina e Canalicchio a ridosso degli anni 60 con un intervento di edilizia popolare promosso dall' Ente Siciliano per le Case ai Lavoratori. Sembra però esserci un risvolto della medaglia. "Una grande quantità di pietra lavica - denuncia il consigliere comunale del M5S, Graziano Bonaccorsi - è stata scaricata da circa due anni in un terreno posto tra via Bartolomeo Altavilla e via Vescovo Maurizio, creando una sorta di 'cava' a cielo aperto, con non si sa quale destinazione d'uso. Nel frattempo, i soliti maleducati hanno depositato qui dei cumili di rifiuti ed alcuni massi rotolano pericolosamente in strada". E' stata già inviata una richiesta di accesso agli atti ma, non trattandosi di lavori eseguiti dal Comune, attualmente le risposte tardano ad arrivare. Nessun cartello è presente sul posto. Tuttavia, si notano ancora le tracce dei mezzi pesanti che hanno depositato il materiale di risulta. Non si sa bene quando e, soprattutto, per quanto tempo rimarranno qui questi detriti.

C'è una perdita fognaria da 12 anni

Mentre altre segnalazioni, inviate dai residenti tramite i consiglieri di circoscrizione e comunali che si sono susseguiti nelle ultime due amministrazioni, rimangono inascoltate. "In via Bartolomeo Altavilla - spiega il signor Clemente Grasso, storico residente - da 12 anni sollecitiamo la riparazione di alcune perdite fognarie. I liquami, fortunatamente, vengono 'intercettati' da una grata e solo per questo non si crea un acquitrino. Ma topi e zanzare non mancano, insieme all'odore nauseabondo". Sempre nella stessa zona, inoltre, l'illuminazione pubblica avrebbe bisogno di interventi di manutenzione, che tardano ad arrivare e creano problemi di sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne. Come dimostrano i segni lasciati da alcuni incidenti stradali, verificatisi in curva. "Vede quella ringhiera divelta e quelle transenne? Due anni fa un'auto è letteralmente entrata nel balcone di mia zia, - racconta una signora, che preferisce (come tanti altri cittadini del Villaggio Dusmet), non esporsi pubblicamente - e per rimuoverla è stato necessario l'intervento di una gru dei vigili del fuoco. Nell'incidente è stato segato un palo della luce, mai più ripristinato, così come le ringhiere. Tutto quello che si rompe, in generale, rimane così a tempo indeterminato".

I lavori per il nuovo centro di aggregazione

Nel frattempo, procedono senza intoppi i lavori per la realizzazione della nuova parrocchia di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, il cui progetto, realizzato dall'Iacp, è stato finanziato nel 2021 dal governo Musumeci con due milioni e 128mila euro. Grazie alla demolizione di alcuni fabbricati posti fra Largo San Gaspare Bertoni e via La Rocca, nascerà a breve un nuovo grande polo di aggregazione ed assistenza, particolarmente atteso dai cittadini della zona, che nel frattempo possono contare su altri locali provvisoriamente allestiti per l'espletamento, in forma ridotta, degli stessi servizi.