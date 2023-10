Il Governo annuncia ricorso contro la sentenza del giudice Apostolico, il legale dei migranti: "Scontro insensato"

L'avvocato Riccardo Campochiaro è il presidente del centro Astalli di Catania, che ha fornito assistenza legale ai tre tunisini richiedenti asilo che il Viminale voleva trattenere presso il cpr di Pozzallo, applicando le nuove procedure in materia di immigrazione clandestina. "Quello del giudice Apostolico - dichiara - è un provvedimento tecnico sulla richiesta di convalida e dobbiamo rimanere ancorati ai principi giuridici che sono stati enunciati". E sul ricorso annunciato da Meloni e Piantedosi: "Non è un rimedio effettivo perché non credo che la Cassazione possa decidere in tempi utili"