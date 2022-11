Violenza sulle donne e le varie forme di abuso, Riscolo: "Nel 2022, eseguiti 88 arresti"

Il comando provinciale dei carabinieri di Catania, grazie alla efficace collaborazione avviata nel 2015 con Soroptimist International Italia, inaugura in questa significativa data, dopo quella inserita tra gli uffici della stazione di piazza Verga (risalente all’anno 2016), una seconda “Aula per le Audizioni”, presso la stazione di Mascali, dedicata all’accoglienza nonché all’ascolto delle donne vittime di violenza nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per se’”. La stanza, in questi cinque anni di attività, è stata utilizzata per raccogliere le denunce di circa 350 donne che hanno subito maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenze di natura sessuale, ospitando altresì numerosi minori costretti a crescere in ambienti familiari sofferti oppure, ancor peggio, vittime di gravi reati.

In particolare, dal 1° gennaio 2022 i carabinieri della provincia etnea hanno tratto in arresto per i reati che riguardano la violenza sulle donne, 88 persone, denunciandone 500, operando sotto il coordinamento della Procura della Repubblica etnea (nello specifico, del pool di magistrati specializzati nel contrasto alla violenza di genere) e della Procura di Caltagirone.

Il comando provinciale carabinieri di Catania, oltre a promuovere nel capoluogo e nella provincia iniziative formative tese a favorire la condivisione di best practices nella tutela delle donne vittime di violenza, ha pertanto aderito convintamente alla campagna internazionale “Orange the World” illuminando la propria sede di arancione, nonché ha promosso, grazie alla collaborazione dei responsabili dei centri commerciali e delle sale cinematografiche della provincia, la massima diffusione tra la popolazione di un emozionante video istituzionale.