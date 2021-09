Imparare l'inglese durante l'aperitivo: il "Welcome back party" di My English School

Studiare sui libri non è l'unico modo per imparare l'inglese al meglio ed in poco tempo. Lo sanno bene i docenti e gli alunni di My English School, che ieri sera sono tornati a riunirsi in maniera informale con il primo dei tanti party in lingua anglofona, ospitato dalla caffetteria Corthe'. Durante questi eventi, lo staff e gli insegnanti madrelingua si "mescolano" ai ragazzi, dialogando su temi d'attualità o che riguardano la vita quotidiana. Bevendo uno spritz o un mojito, le ore passano in fretta e ci si diverte, arricchendo il proprio bagaglio culturale e le capacità di dialogo in una lingua oggi d'uso comune. "Il modo che privilegiamo per insegnare l'inglese, sia all'interno del nostro istituto che all'esterno - spiega Andrea Fortunato, titolare della Lucky Lion School / My English School di Catania - è quello di divertirsi, mettendo tutti a proprio agio. Ogni occasione per noi è buona per coinvolgere i nostri studenti in un'attività di vita reale". Anche le aule di viale XX Settembre 45/E ricordano più i set di una sitcom che quelle di una tradizionale scuola: niente banchi e lavagne, ma comodi divanetti per fare conversazione, sorseggiare una bevanda e magari darsi appuntamento per trascorrere insieme il resto della serata.