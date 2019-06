Assegni di malattia e maternità: nuovi limiti di reddito

L'INPS, attraverso la circolare n. 79 del 3/6/2019 ha modificato gli importi, aggiornati al 2019 ed in incremento, previsto sugli assegni di maternità, malattia e tubercolosi.

Un aumento che è dovuto alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, stimata dall'Istat nella misura dell'1,1%.

Lavoratori autonomi - Importi degli assegni nel 2019

- € 43,35 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali

- € 48,74 per artigiani

- € 48,74 per commercianti

- € 27,07 per pescatori

Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familari (gli assegni di maternità o paternità vengono calcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali orarie)

- € 7,13 per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,06

- € 8,06 per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,06 e fino a 9,81

- € 9,81 per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,81

- 5,19 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali

Assegni familiari - Importi per altre prestazioni

- € 340,42 per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,72%

- € 446,17 per collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%

- € 452,92 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23%

- € 2.132,39 per lavori atipici

- € 346.39 per assegno di maternità per lavori atipici e discontinui

- limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale: il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2019 è pari ad € 6.669,13;

- indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità: importo complessivo annuo di € 48.495,36, importo massimo annuo indennità di € 36.463,00 euro, importo massimo giornaliero indennità di € 99,90