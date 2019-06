Banca online: token addio, si farà tutto con smartphone

Il 14 settembre sarà una data fondamentale per tutti gli italiani che utilizzano la banca on-line. L'Italia infatti entrerà nell'era dell'open banking attraverso l'introduzione della SCA, Strong Customer Authentication, che ha come obiettivo quello di ridurre il rischio di frode per quanto riguarda i pagamenti elettronici e prevede una maggiore sicurezza in termini di accesso all'home-banking ed autenticazione di una operazione.

In poche parole per poter accedere alla propria banca on-line saranno necessari per l'utente password, pin e codice OTP (one-time password) che dovrà essere fornito dal mobile token o dal token.

Il 'vecchio' token, ossia la chiavetta generatrice di nuove password, dovrà così essere eliminata da tutti gli istituti di credito entro il prossimo 13 settembre.

Per coloro che non correranno ai ripari in tempo dal 14 settembre 2019 non sarà più possibile accedere alla propria on-line banking.