Dietra nutritariana: cos'è e come funziona

La dieta nutritariana nasce da un'idea del Dott. Joel Fuhrman, medico presso l'Università della Pennsylvania, ed è un regime alimentare che prevede il dimagrimento attraverso il consumo di verdura e frutta secca.

La dieta si contraddistingue in primis per la mancanza di conteggio calorico e l'assenza di menù prestabiliti giorno per giorno. Secondo il punto di vista di Furhmann è possibile perdere anche 10 kg in quasi un mese.

Regole della dieta nutritariana

- Insalata mista non come contorno ma come piatto principale che deve includere almeno una verdura crucifera cruda

- Essenziale l'integrazione di ortaggi colorati (peperoni, melenzane) e verdure a foglia verde, cipolla e funghi cotti

- I legumi devono essere consumati tutti i giorni perchè non rappresentano solamente una fonte proteica ma anche di amidi

- Bisogna assumere quotidianamente verdure stufate; sia in questo caso che in quello delle verdure fresche è necessario aggiungere frutta secca o semi oleosi. Questa integrazione aiuta ad assumere meglio i micronutrienti presenti nelle verdure

- Consumare almeno tre frutti freschi al giorno; raccomandati melograno, frutti di bosco

- Tra i condimenti principali devono esserci la salsa di pomodoro e l'hummus di ceci

- Può essere consumata giornalmente anche la carne, purchè entro determinate quantità: 40 g al giorno per le donne, 70 g al giorno per gli uomini

Come tutte le diete anche questa deve essere iniziata solo dopo aver consultato il proprio medico di fiducia