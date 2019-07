Digiuno intermittente: cos'è e come funziona

Negli ultimi tempi, in particolar modo tra gli atleti uno dei modi più efficaci per dimagrire è considerato il 'digiuno intermittente'.

Consiste in periodi nei quali si mangia alternati a periodi nei quali si digiuna. Non si tratta di una dieta, ma di un programma alimentare che consiglia quando (e non cosa) mangiare.

Schemi del digiuno intermittente

Schema 16/8: la giornata è divisa in due parti, 8 ore nelle quali si può mangiare e 16 nelle quali si digiuna. Si salta la colazione e si consuma il primo pasto a mezzogiorno, continuando a mangiare fino alle 8 di sera;

Schema 5:2: per 2 giorni alla settimana si mangiano al massimo 500-600 calorie. I giorni non devono essere consecutivi. Nei restanti 5 giorni si può consumare ciò che si vuole.

Eat stop eat: si mangia e si digiuna un giorno sì ed un giorno no. Questo schema deve essere ripetuto per una o due volte alla settimana.

In tutti questi schemi è sempre concesso bere durante il giorno delle bevande ipocaloriche (acqua, caffè, tè senza zucchero sono anch'essi ammessi).

E' un modello alimentare che lavora sul totale delle calorie ingerite. Non è ovviamente un modello previsto per tutti.

Il digiuno intermittente consente di migliorare il livello di energia, il sistema immunitario, il metabolismo, le funzioni del fegato, il sonno, il colesterolo, fa perdere peso.

Fortemente sconsigliato a chi soffre di diabete, pressione alta, donne in attesa o in allattamento. Come sempre prima di intraprenderlo è bene farsi consigliare da un esperto.

Ad ogni modo in relazione al digiuno intermittente i nutrizionisti hanno sottolineato come non si dovrebbe comunque mai scendere sotto il numero di 5 pasti al giorno ed evitare sempre un periodo di digiuno che superi le 10 ore.