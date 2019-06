Mango: proprietà e benefici

Il mango è un frutto dell'Asia meridionale che appartiene alla famiglia delle anacardiaceae. Ha un gusto dolce simile a quello di pesca ed ananas ed è dotato di tantissime proprietà dal punto di vista nutritivo.



Al momento esistono circa 400 diverse specie di mango: solitamente ha una polpa giallo-arancio ed una buccia di colore variabile (dal rosso al giallo, passando per il verde). Ha un buon contenuto calorico (60 Kcal per 100g) ma pochi grassi.

Mango - Proprietà

- è ricco di sali minerali (magnesio, potassio, calcio, fosforo, zinco, vitamina A,B,C) tanto che 100 g mango rappresentano il 60% del fabbisogno giornaliero di vitamina C che protegge dai radicali liberi e facilita la sintesi del collagene

- la vitamina C lo rende inoltre un antiossidante naturale; previene l'invecchiamento, rafforza il sistema immunitario (aiuta nella prevenzione delle patologie degenerative e per alcune forme di tumore)

- la presenza di vitamina A e carotenoidi protegge la pelle dai danni che possono essere causati dai raggi del sole; come se non bastasse i carotenoidi si trasformano in vitamina A che aiuta a produrre la melanina e consente di ottenere una bella abbronzatura; la vitamina A presente consente inoltre di poter migliorare la vista (la vitamina A è presente dentro la retina)

- effetto diuretico grazie alla presenza di acqua e potassio, con quest'ultimo che aiuta l'eliminazione dei liquidi in eccesso; perfetto per chi ha ritenzione idrica o soffre di cellulite;

- contrasta l'ipertensione grazie alla capacità del potassio di dare nuovo equilibrio ai liquidi, abbassando così la pressione del sangue

- combatte la stitichezza grazie alla ricchezza di acqua e fibre, che sono alleati della regolarità intestinale; la presenza di enzimi digestivi permette inoltre di aiutare la digestione, in particolar modo delle proteine assunte

- integratore naturale anti fatica: la presenza di numerosi sali minerali e vitamine fa sì che si possa con il mango combattere la stanchezza; viene usato negli stati di convalescenza o stress fisico.

- il consumo regolare di mango può essere consigliato a coloro che soffrono di nervosismo o irritabilità in quando è considerato un potente antistress

- la presenza del beta-carotene e del lupeolo, che hanno proprietà antiossidanti, lo rendono importante anche nella prevenzione di alcuni tumori (colon, seno, prostata)

- la buccia del mango sembra abbia proprietà antilipogeniche che prevengono la formazione delle cellule di grasso e di conseguenza la formazione di cellule adipose nel corpo; il mangiare questo frutto in maniera costante fa sì che si possa combattere il grasso in eccesso e l'obesità.