Melograno: proprietà e benefici

Il melograno è una pianta appartenente alla famiglia delle Lythraceae e sembra essere originario di una zona tra la Cina e l'India. Il suo frutto, tipico della stagione autunnale, è composto da una scorza rossa all'interno della quale si raccolgono i succosi arilli rossi che si sviluppano attorno ai semi.

Melograno - Benefici e proprietà

Potente antiossidante - Il tutto grazie alle sostanze fitochimiche presenti come tannini e antociani, molto noti per la lotta al cancro e per la capacità di ridurre il rischio di arteriosclerosi e per rendere perfetta la pelle.

Aiutano la rigenerazione cellulare - E' un antinfiammatorio naturale grazie all'alto contenuto di acidi grassi essenziali, aiuta a promuovere la generazione cellulare e la riparazione della pelle. E' stato dimostrato che può anche stimolare cellule della pelle che aiutano la rigenerazione cellulare.

Prevenzione malattie cardiache - Il suo utilizzo consente di mantenere i vasi sanguigni inbuone condizioni grazie alla presenza dell'acido ellaico, ideale per abbassare il colesterolo cattivo.

Riduzione del rischio di cancro al seno - Gli ellagitannini sono polifenoli attivi che si trovano nei melograni e che possono prevenire la formazione delle cellule del cancro al seno.

Sbalzi d'umore - Se si soffre di sbalzi d'umore o di sindrome premestruale il melograno è l'ideale per fornire aiuto.

Ossa - Consumare regolarmente melograno rende le ossa più forti perchè aumenta il livello di calcio all'interno dell'organismo.

Giovinezza - Un melograno possiede il 48% del valore giornaliero necessario di vitamina C. Quest'ultima è essenziale nella formazione del collagene e permette alle proteine di diventare più forti ed evitare quindi l'invecchiamento proteggendo la pelle.

Esfoliazione della pelle - I semi di melograno schiacciati sono perfetti per l'esfoliazione. Per eliminare le cellule morte della pelle è necessario unire un po' di semi di melograno con olio di cocco e zucchero.

Raggi UV - La presenza di antiossidanti aiuta a proteggere la pelle contro i danni UVB.

Cervello - Combattendo i radicali liberi, i melograni riescono a prevenire anche malattie del cervello come l'Alzheimer.