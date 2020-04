Scorzonera: proprietà e benefici

Tra gli ortaggi poco conosciuti rientra sicuramente la scorzonera, che appartiene alla stessa famiglia del topinambur, del carciofo e del radicchio.

Cresce in modo spontaneo nelle zone del Nord Italia (Piemonte e Liguria). Può essere seminata sia in primavera che in estate ed è molto facile ottenere una buona qualità dell'ortaggio. La sua variante è chiamata anche asparago d'inverno (si utilizza solo la radice che ha un sapore amaro ma gradevole).

La sua radice è un alimento ipocalorico (in 100 g abbiamo 25 calorie) ma al contempo ricco di vitamine del gruppo B (tiamina, riboflavina, niacina), B6, vitamina A ed E. Contiene sali minearli come manganese, potassio, ferro, fosforo, zinco.

Scorzonera - Benefici

- può essere introdotta nella dieta senza alcuna controindicazione proprio per le sue proprietà ipocaloriche

- è fortemente indicata per chi soffre di diabete e deve controllare l'indice glicemico degli alimenti (ha pochi zuccheri)

- la presenza di vitamine del gruppo B la rende un alimento con proprietà energetiche e nutritive, utile per l'alimentazione degli anziani o per chi è in convalescenza dopo un problema di salute

- la sua radice ha benefici disintossicanti per l'organismo: è drenante e diuretica proprio come gli asparagi grazie alla presenza di potassio ed alla scarsità di sodio

- la presenza dell'inulina favorisce la motilità intestinale e rafforza il sistema immunitario