Zucchero di cocco: proprietà e differenze col 'raffinato'

Tra le alternative dolcificanti allo zucchero bianco c'è da considerare lo zucchero di cocco. Ha un indice glicemico ridotto rispetto a quello dello zucchero raffinato e viene prodotto a partire dalla linfa liquida della palma di cocco.

E' ricco di nutrienti ed assumendolo si può incrementare l'apporto di minerali come calcio, ferro, potassio. Degna di nota è anche la presenza di acidi grassi a catena corta e di polifenoli.

Contiene inulina, una fibra che aiuta a rallentare l'assorbimento del glucosio a livello intestinale. Lo zucchero bianco ha indice glicemico di 60, quello di cocco 54. Non è invece basso l'apporto energetico: 100 g corrispondono a circa 380 calorie.

Ha un sapore intenso e frullato (simile a quello del caramello) ed è molto versatile in quanto non altera accessivamente il sapore degli alimenti. Per questo motivo può essere utilizzato in cucina per preparare biscotti e dolci di diverso tipo.

Secondo gli esperti deve essere assunto solamente dopo aver consultato il proprio medico di fiducia per accertare l'assenza di controindicazioni.