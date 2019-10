Acqua: benefici e quando conviene bere

Molto spesso sentiamo dire che bere tanta acqua nel corso della giornata è qualcosa di molto importante per il nostro organismo, che al 75-80% è costituito di acqua.

Si tratta di una affermazione vera, in quanto bere con regolarità durante il corso delle 24 ore è necessario per avere sempre il giusto equilibrio tra liquidi in entrata ed in uscita, senza correre il rischio di disidratazione.

Acqua - Benefici

- Facilita la digestione

- Regola il volume cellulare e la temperatura corporea

- Elimina le scorie metaboliche e trasporta i nutrienti

- Rende più elastica la pelle eliminando tossine e batteri

- Rafforza i muscoli

- Fa perdere peso: il consumo di acqua aumenta il senso di sazietà; come se non bastasse un corpo poco idratato metabolizza i grassi, quindi è meglio bere tanto se si vuole dimagrire

- Depura il corpo: bere aiuta i materiali di scarto e le tossine ad andare via più facilmente

- Mal di testa: si tratta di un problema che molto spesso è legato alla poca idratazione durante il giorno

- Concentrazione: se si svolge un lavoro che richiede molta concentrazione è necessario bere acqua, perchè il cervello ha grossa necessità di essere sempre idratato

- Tono muscolare: un sistema muscolare idratato consente di avere maggiore elasticità e tonicità perchè si smaltisce meglio il cortisolo (ormone dello stress) che se in eccesso indebolisce i muscoli

Nella realtà non esiste una risposta unica al quesito 'Quanta acqua bisogna bere ogni giorno?'. Il quantitativo dipende da diversi fattori come il peso (l'aumento di peso aumenta il fabbisogno di acqua) e lo stile di vita (chi fa sport deve bere più acqua rispetto a chi ha una vita sedentaria).

Acqua - Qualche consiglio

- Non deve mai mancare sulla scrivania dell'ufficio o sul comodino

- Nel corso della giornata bisogna assolutamente bere appena svegli, a metà mattina, durante il pranzo, a metà pomeriggio, durante la cena e prima di andare a letto