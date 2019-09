Bava di lumaca: proprietà e benefici

Avere un viso luminoso e levigato è l'obiettivo di ogni donna. A contare in questo caso è sicuramente la genetica, lo stile di vita, le abitudini alimentari.

In aiuto però c'è al giorno d'oggi la bava di lumaca. Sostanza naturale prodotta dalla lumaca che si caratterizza per le proprietà nutrienti ed idratanti (ricca di vitamine, proteine, amminoacidi, collagene, elastina, peptidi, acido glicolico, vitamina A ed E). Ha la capacità di combattere imperfezioni, cicatrici, di rendere meno evidenti le smagliature. E' sempre più utilizzata in medicina estetica.

Bava di lumaca - Benefici

- contrasta l'azione degli enzimi che degradano la pelle

- azione antiossidante, proteggendo le cellule dai radicali liberi che si formano a causa dei raggi UV

- idrata e migliora l'elasticità cutanea

- contrasta lo sviluppo delle infezioni cutanee, ha proprietà esfolianti e purificanti ideali per combattere acne e macchie del viso

- proprietà cicatrizzante, protettiva e lenitiva

- azione anti-aging

- difende la pelle dall'inquinamento ambientale

- stimola i processi di rigenerazione cutanea quando si stanno per cicatrizzare le ferite ed impedisce la formazione di cicatrici

- aiuta a prevenire la formazione di smagliature

In commercio esistono sieri, lozioni a base di bava di lumaca. Ultimamente viene utilizzata anche per la produzione di prodotti per capelli (balsamo e maschere rigeneranti). Essendo naturale al 100% la bava di lumaca è ideale anche per le pelli più sensibili.