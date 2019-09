Look al top? Errori da evitare

Matrimoni, cene di lavoro, appuntamenti galanti. In questi casi il 'must' è sempre quello di avere un look impeccabile per evitare delle brutte figure o delle cadute di stile.

Ecco quindi un elenco di errori che coloro che vogliono essere sempre al top per quanto riguarda il look non devono assolutamente commettere.

Taglie - Abiti troppo lunghi o abbondanti fanno apparire sempre trasandati o goffi, i bottoni che tirano e zip in tensione creano poco rilassamento e possono fare sentire a disagio. Le scarpe troppo piccole o grandi incidono sulla postura.

Abiti spiegazzati - Se si vuole avere sempre un look curato ed elegante bisogna sempre evitare gli abiti spiegazzati. In mancanza di ferro da stiro si può non utilizzare la centrifuga al massimo, stendere a regola d'arte (le mollette non devono stringere i vestiti) o eliminare le pieghe e le stropicciature appendendo in bagno gli abiti sulle stampelle mentre si fa la doccia.

Biancheria intima - Anche l'outfit più elegante può essere rovinato dalla biancheria intima sbagliata. Evitare la lingerie troppo stretta così come anche perizomi e mutandine a vista con colori troppo accesi. Coordinare sempre la biancheria intima coi pantaloni, la gonna o il vestito che si è scelto. Per coloro che non vogliono cambiare è preferibile una biancheria color carne, rosa chiaro o nocciola, a maggior ragione sotto i tessuti bianchi e leggeri. Si può ricorrere anche agli slip senza cucitura, comodi e privi di elastici.

Gioielli - Mai eccedere con gli accessori. Sceglierli in linea con il contesto e lo stile del look. Se si indossano degli orecchini importanti meglio rinunciare alla collana.

Calzini - Da bandire calze e calzini di colore bianco. Meglio dei fantasmini, che di solito sono completamente invisibili. Si può anche puntare per le donne su collant e parigine in linea col proprio look.

Fantasia - Prestare sempre attenzione alle fantasie optical, animalier, a pois, fiori, righe e company. Le prime sono molto difficili da indossare. Evitare sempre il total look in questi casi. Per un effetto elegante e bilanciato si può optare sugli accessori, abbinandoli a capi in tinta unica che riprendono il colore della fantasia.