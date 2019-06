Le tendenze beauty per l'estate 2019

Così come capita ogni anno, anche nel 2019 l'estate porta con sè delle tendenze beauty: cosmetici sempre più biologici, accessori per capelli azzardati. Ecco, insieme a queste, le principali tendenze per questa stagione alle porte.

No packaging - L'industria della bellezza ogni anno produce 120 miliardi di confezioni di plastica, è uno dei settori che inquinano di più al mondo. Si sta cercando di utilizzare materiali riciclabili, flaconi riutilizzabili e prodotti senza confezione.

Filler di seta - Alcune aziende di cosmetici hanno lavorato ad un filler a base di estratti di seta che prenderà il posto di quelli con acido ialuronico. Potrebbe essere in grado di riempire le rughe e le cicatrici da acne.

Cosmetica cruelty-free&bio - Più prodotti naturali senza additivi chimici e stop ai test sugli animali.

Eyeliner XL - Secondo le tendenze delle sfilate di moda non si potrà fare a meno dell'eyeliner nero, ma solo in versione XL.

Living coral - E' considerato il colore dell'anno 2019. Ombretti, gloss, accessori e smalti dovranno avere questa sfumatura brillante, un po' rosso corallo ed un po' rosa salmone.

Mini frangia - Utilizzatissima nelle passerelle del 2019, sarà un vero e propio must-azzardo beauty.

Lipgloss - Sono tornati di moda quelli trasparenti, lucidi e ad effetto naturale. Comporteranno delle labbra più piene ed un volto più luminoso.

Maxi cerchietto - Altro must dell'estate 2019, ma deve farsi notare. Bisogna quindi che sia molto appariscente e voluminoso.

Fascetta hippie - Chi ne ha di periodi passati non deve far altro che rimetterli in pista. E' un accessorio che ha fatto capolino in quasi tutte le sfilate primavera-estate del 2019.